في أول منشور بعد التنصيب.. ترامب يتوعد بـ"مجزرة إقالة"

القاهرة- مصراوي:



أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إقالة 4 مسؤولين حكوميين كبار عينهم سلفه جو بايدن، محذرا بأنه قد يقيل أكثر من "ألف آخرين".



وقال ترامب في أول منشور له على منصته "تروث سوشال" منذ تنصيبه، إن "مكتبي لموظفي الرئاسة يعمل بشكل نشط على رصد وعزل أكثر من 1000 موظف رئاسي من تعيينات الإدارة السابقة لا يتوافقون مع رؤيتنا لجعل أمريكا عظيمة من جديد".



والمسؤولون الأربعة هم خوسيه أندريس من المجلس الرئاسي للرياضة واللياقة البدنية والتغذية، ومارك ميلي من المجلس الاستشاري الوطني حول البنى التحتية، وبراين هوك من مركز ويلسون للباحثين، وكيشا لانس بوتومس من المجلس الرئاسي للصادرات، على أن تتم إقالتهم على الفور.



وجاء في المنشور أن "هذا بمثابة إشعار رسمي بالإقالة لهؤلاء الأفراد الأربعة، وترقبوا أن يليهم العديدون الآخرون"، إذ اختتم بعبارته المأثورة "أنتم مطرودون!"، وهي التي اشتهر بها في برنامج تلفزيون الواقع الناجح الذي كان يقدمه "ذي أبرينتيس".

وتستعد مؤسسات حكومية أمريكية كثيرة لتغييرات كبرى خلال الأيام والأسابيع القادمة بعد وعود ترامب الانتخابية بالاقتطاع من حجم الإدارات الحكومية وزيادة فاعليتها، بما فيها تهديدات بإغلاق هيئات بالكامل.