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القناة 12 الإسرائيلية: استقالة بن غفير ووزراء حزبه دخلت حيز التنفيذ

11:00 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

إيتمار بن غفير

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وكالات

أعلنت القناة 12 العبرية، اليوم الثلاثاء، أن استقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزراء حزبه (عظمة يهودية) دخلت حيز التنفيذ.

وأفادت شبكة "القدس" الفلسطينية، بأن بن غفير يغادر مكتبه بعد استقالته من حكومة الاحتلال احتجاجًا على توقيع صفقة اعتبرها خضوعًا للمقاومة في غزة.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد صرحت، الأحد الماضي، أن بن غفير ووزراء حزبه قدموا استقالتهم من الحكومة اعتعراضًا على صفقة غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ، أول أمس الأحد، حيز التنفيذ لينهي حربًا استمرت 15 شهرًا.

بن غفير استقالة وزير الأمن القومي الإسرائيلي حزب عظمة يهودية حكومة الاحتلال
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