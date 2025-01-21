إدارة ترامب تُلغي رحلات إعادة توطين لمئات اللاجئين الأفغان

(وكالات)

كشف مسؤول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة أنباء "رويترز"، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب ألغت رحلات إعادة توطين لـ1660 أفغانيًا، كان من المقرر أن يتم توطينهم في الولايات المتحدة.

وشمل الإلغاء قاصرين غير مصحوبين بذويهم كانوا في انتظار لمّ شملهم مع عائلاتهم، إضافة إلى أفراد عملوا مع الحكومة الأفغانية السابقة المدعومة أمريكيًا، مما يجعلهم عرضة لانتقام حركة طالبان.

وفقًا للمصدر، فإن آلاف الأفغان الذين تمت الموافقة على توطينهم كلاجئين ما زالوا ينتظرون رحلات لم تُجدول بعد من أفغانستان أو من باكستان المجاورة.

وأفاد المسؤول الأمريكي بأن أحد الأوامر التنفيذية التي كان ترامب يعتزم توقيعها بعد توليه الولاية الثانية كان تعليق برامج اللاجئين الأمريكية لمدة أربعة أشهر على الأقل.

ومن بين المتأثرين بالقرار بحسب "رويترز"، 200 فرد من عائلات عسكريين أمريكيين من أصل أفغاني، ولد بعضهم في الولايات المتحدة أو حصلوا على الجنسية، وأطفال قاصرون غير مصحوبين بذويهم ينتظرون لمّ شملهم مع ذويهم، وأفغان عملوا مع القوات الأمريكية أو المنظمات المرتبطة بها، وتأهلوا للحصول على وضع اللاجئ، وأفغان قاتلوا بجانب الحكومة السابقة.

