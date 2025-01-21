فيضانات تضرب جزيرة جاوة الإندونيسية ورجال الإنقاذ ينتشلون 16 جثة

وكالات

تمكن رجال الإنقاذ في إندونيسيا من انتشال 16 جثة كانت خلفتها الفيضانات والانهيارات الأرضية في جزيرة جاوة الرئيسية بالبلاد.

وقال مسؤول محلي في الشرطة لشبكة "مترو تي في"، لقي 16 شخصًا مصرعهم، بينما أصيب 10 آخرون في انزلاق أرضي وقع في إقليم جاوة الوسطى في إندونيسيا، إثر الأمطار الغزيرة التي اجتاحت المنطقة، حسبما أعلن مسؤول محلي .

كما قال قائد الشرطة في مدينة بيكالونغان، دوني براكوسو، في تصريح لشبكة "مترو تي في" المحلية، إن فرق الإنقاذ اضطرت للسير لساعات طويلة من أقرب قرية للوصول إلى مكان الحادث. كما تم نقل المصابين إلى المستشفيات والمراكز الصحية المحلية.

وتستمر الأمطار الغزيرة في إندونيسيا في التسبب في حوادث انزلاق أرضي، خاصة في المناطق الجبلية والمناطق التي تعاني من النشاط البشري مثل التنقيب والتعدين غير القانوني.