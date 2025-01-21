بعد انسحاب واشنطن.. الصين تتعهد بدعم الصحة العالمية وتنتقد سياسات ترامب

(وكالات)

تعهدت بكين، اليوم الثلاثاء، في بيان عن وزارة الخارجية الصينية، بدعم "منظمة الصحة العالمية" بعد انسحاب الولايات المتحدة منها، مؤكدةً أن التكاتف الدولي في مجال الصحة العامة أصبح ضرورة لمواجهة التحديات المشتركة.

في سياق آخر، أعربت الصين عن أملها في تحسين العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة، خاصة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب، مشددةً على أهمية التعاون لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وانتقدت وزارة الخارجية الصينية قرار واشنطن إعادة وضع كوبا على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ووصفت الخطوة بأنها مثال على "الترهيب الأميركي" الذي يعكس نمطًا من الهيمنة السياسية.

وفي ما يتعلق بالقضايا البيئية، أكدت الصين عزمها على مواصلة جهودها للاستجابة لتغير المناخ، في الوقت الذي أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء انسحاب الولايات المتحدة من "اتفاق باريس للمناخ"، معتبرةً أن هذه الخطوة تُشكل تحديًا خطيرًا للجهود الدولية في مكافحة التغير المناخي.