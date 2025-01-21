يقلق ضيوفه.. ما قصة "الزر الأحمر" الذي عاد مع ترامب إلى المكتب البيضاوي؟

وكالات

عاد "زر دايت كوك" المفضل لدى الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب إلى مكتبه البيضاوي، بمجرد أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة، أمس الإثنين.

ويُشار إلى أن هذا الزر الأحمر الشهير، والموجود في صندوق خشبي، ليس لإطلاق الأسلحة النووية بل هو فقط لاستدعاء كبير خدم البيت الأبيض مع كوب من مشروب ترامب المفضل.

وبعد تولي الرئيس السابق جو بايدن منصبه في عام 2021، تم إزالة الزر على الفور، لكنه عاد الآن إلى المكتب البيضاوي مع عودة ترامب، إلى جانب بعض القطع الرئيسية الأخرى من الديكور.

وخلال مراسم يوم التنصيب، يخضع مكتب الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض لعملية تجديد لتتناسب مع تفضيلات الرئيس القادم.

وقال ترامب في مقابلة أجراها مع صحيفة "فاينانشال تايمز" عام 2017، إن الضيوف غالبًا ما يخطئون بين زر "دايت كوك" و"الزر النووي"، مضيفًا "يشعر الجميع بالتوتر قليلًا عندما أضغط على هذا الزر".