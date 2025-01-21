سموتريتش وبن غفير يشيدان بقرار ترامب رفع العقوبات عن المستوطنين

وكالات

شكر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قراره "العادل" برفع عقوبات فرضتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن على مستوطنين وناشطين في منظمات يمينية.

وبدوره قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن قرار ترامب التاريخي "تصحيح لظلم استمر سنوات".

وأعلن البيت الأبيض، أمس الإثنين، أن الرئيس دونالد ترامب أصدر قرارًا بإلغاء عقوبات بايدن التي أصدرها في فبراير 2024 على المستوطنين اليهود الذين ارتكبوا أعمال عنف ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية.