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مقتل نحو 10 أشخاص وإصابة 32 جراء حريق بمنتجع سياحي في تركيا

09:51 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

حريق بمنتجع سياحي في تركيا ارشيفية

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أنقرة- (أ ب)

قال مسؤولون إن حريقا اندلع في فندق بمنتجع للتزلج في شمال غرب تركيا، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة 32 آخرين بجروح، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى.

وقال وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، إن الحريق اندلع خلال الليل في مطعم فندق بمنتجع كارتال كايا بمحافظة بولو.

وأوضح محافظ بولو، عبد العزيز آيدن، لوكالة الأناضول التركية للأنباء، إن اثنين من الضحايا لقيا حتفهما إثر القفز من المبنى وهما في حالة ذعر.

وأضاف آيدن أن الفندق كان يستضيف 234 نزيلا وقت اندلاع الحريق.

حريق بمنتجع سياحي تركيا مقتل أشخاص
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