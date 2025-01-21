قوات الاحتلال تضيق الخناق على محافظات الضفة وتعرقل تنقل الفلسطينيين

رام الله- (د ب أ)

شددت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية عند معظم مداخل المحافظات، ومخارجها في الضفة الغربية، وفق مصادر فلسطينية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر محلية قولها إن "الاحتلال شدد إجراءاته في محيط رام الله والبيرة، إذ أغلق طريق بيرزيت - عطارة بالمكعبات الاسمنتية، وطريق كفر مالك، أمام المركبات المتجهة إلى مدن أريحا ونابلس، وأعاق حركة الدخول للمدينة والخروج منها".

ووفق المصادر، "نصب جيش الاحتلال عدة حواجز عسكرية شمال وشمال غرب وشرق رام الله، حيث يقوم بتفتيش المركبات، والتدقيق في البطاقات الشخصية للمواطنين عند حاجز بوابة النبي صالح شمال غرب المدينة، وينصب حاجزا على بوابة قرية عابود شمال غرب، وعلى مدخل قرية عين سينيا شمالا، ويعيق الحركة على حاجز عطارة البلد شمال المدينة".

وتواصل القوات الإسرائيلية إغلاق مداخل ومخارج أريحا، وتعرقل الخروج منها.

وشدد الجيش الإسرائيلي إجراءاته العسكرية على حاجزي تياسير والحمرا بالأغوار، وأعاق مرور المركبات عبرهما، ما خلق أزمة مركبات كبيرة على الحاجزين.

ومنذ يوم أمس، يشهد الحاجزان إجراءات صارمة وغير مسبوقة، وهذا ما انعكس سلبا على الحياة اليومية للفلسطينيين.

كما نصب الجيش الإسرائيلي حاجزا عسكريا عند مدخل المنشية جنوب شرق بيت لحم، وأوقف المركبات، وفتشها، ودقق بهويات ركابها، فيما ينتظر مئات المواطنين في طوابير طويلة للسماح لهم بالمرور.

ويعتبر مدخل المنشية المنفذ الوحيد لقرى الريف الجنوبي من محافظة بيت لحم للوصول إلى مركز المدينة، وغالبا ما تتعمد القوات الإسرائيلية إغلاقه ببوابة حديدية، بحسب "وفا".

وأغلقت القوات الإسرائيلية حاجز جبع العسكري، شمال شرق القدس المحتلة، في الاتجاهين، ما تسببت بأزمة مرورية خانقة، واعتدت على مركبات المواطنين التي حاولت سلك طرق ترابية وعرة في محيط الحاجز، واعتدت على إحدى المركبات، بتحطيم زجاجها، والاستيلاء على مفاتيحها.





