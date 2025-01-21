بقوة 6.4.. إصابة 27 شخصا في زلزال ضرب جنوب تايوان

وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته 6.4 درجة على مقياس ريختر جنوب تايوان، اليوم الثلاثاء، أسفر عن إصابة 27 شخصا، ووقوع أضرار مادية.

قالت إدارة الأرصاد الجوية المركزية في تايوان، إن الزلزال وقع في الساعة 12:17 صباحا وكان مركزه على بعد 38 كيلومترا جنوب شرقي مقاطعة تشيايي وعلى عمق 10 كيلومترات، وفقا لروسيا اليوم.

وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق، أن شدة الزلزال بلغت 6 درجات.

ووردت تقارير متفرقة عن أضرار طفيفة إلى متوسطة في مدينتي تشيايي وتاينان.

وأشارت إدارة الإطفاء في تايوان إلى أن 27 شخصا نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج من إصابات طفيفة ومن بينهم 6 أشخاص تم إنقاذهم من منزل منهار في منطقة نانشي بمدينة تاينان، ووردت أنباء عن تضرر جسر على طريق سريع إقليمي.

ولم ترد أنباء عن وقوع وفيات، رغم أن عمال الإنقاذ مازالوا يقيمون حجم الأضرار.

وتتعرض تايوان لزلازل نظرا لوقوعها في منطقة "حزام النار" التي تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا يمتد عبر جنوب شرقي آسيا وحوض المحيط الهادئ.