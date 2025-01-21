خلال 30 يوما.. دونالد ترامب يوجه بإعادة تسمية خليج المكسيك بالخليج الأمريكي
07:16 ص الثلاثاء 21 يناير 2025
وكالات
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يقضي ببدء إجراءات إعادة تسمية خليج المكسيك ليصبح الخليج الأمريكي، وفقا لروسيا اليوم.
وتم نشر الوثيقة على موقع البيت الأبيض، وبحسب هذا الأمر يتعين على وزير الداخلية في البلاد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة خلال 30 يوما لإعادة التسمية.
وجاء في الوثيقة: "على الوزير لاحقًا تحديث المعلومات عبر نظم المعلومات الجغرافية ليعكس إعادة تسمية خليج المكسيك، وإزالة جميع الإشارات إلى خليج المكسيك من النظام المذكور وفقا للقوانين المعمول بها".
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