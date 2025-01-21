تنصيب ترامب.. الرئيس الأمريكي يوقع أمرا يبقي على "تيك توك" متاحًا لـ75 يومًا

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وقع أمرا بإبقاء تطبيق "تيك توك" متاحا في الولايات المتحدة 75 يوما، حتى ظهور مشتر أمريكي يستحوذ على 50٪ من أسهم الشركة الصينية المالكة للتطبيق، وفقا لروسيا اليوم.

كان من المفترض أن تجد الشركة الأم لتطبيق "تيك توك"، "بايت دانس"، مشتريا أمريكيا أو أن يتم حظر التطبيق في 19 يناير، وقد يمنح أمر ترامب الشركة الصينية مزيدا من الوقت للعثور على مشتر.

وجمع ترامب ما يقرب من 15 مليون متابع على "تيك توك" منذ انضمامه العام الماضي، وقد أشار إلى أن المنصة ساعدته في جذب انتباه الناخبين الشباب.

ومع ذلك، لم يتمكن 170 مليون مستخدم أمريكي من الوصول إلى "تيك توك" لأكثر من 12 ساعة بين ليلة السبت وصباح الأحد.

وتوقف التطبيق عن العمل قبل أن يدخل الحظر الذي وافق عليه الكونغرس، وأقرته المحكمة العليا الأمريكية حيز التنفيذ يوم الأحد.

وبعد أن وعد ترامب بتعليق الحظر أمس الاثنين، استعاد "تيك توك" الوصول للمستخدمين الحاليين.

ومع ذلك، لم تُعد بعد كل من غوغل وآبل تطبيق "تيك توك" إلى متاجر التطبيقات الخاصة بهما.