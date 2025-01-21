تنصيب ترامب.. الرئيس الأمريكي الجديد يُعيد تصنيف كوبا دولة راعية للإرهاب

وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بإعادة تصنيف كوبا دولة راعية للإرهاب، وفقا لروسيا اليوم.

كان الرئيس الـ46 للولايات المتحدة جو بايدن قد قرر في نهاية ولايته رفع كوبا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، حيث كانت مدرجة في القائمة منذ عام 2021.

وبذلك ألغى ترامب حتى هذه اللحظة 78 قرارا تم اتخاذها خلال فترة رئاسة سلفه الديمقراطي جو بايدن، بما في ذلك الأوامر التنفيذية والمذكرات وإجراءات أخرى.

يشار إلى أنه في الأيام الأخيرة من إدارة ترامب الأولى، في 11 يناير 2021، أعاد البيت الأبيض تصنيف كوبا كدولة "راعية للإرهاب"، والذي تم إلغاؤه في فترة التقارب بين كوبا والولايات المتحدة خلال فترة ولاية الرئيس باراك أوباما الثانية.