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تنصيب ترامب.. الرئيس الأمريكي يوقع على انسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية

06:44 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه وقع على أمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وفقا لروسيا اليوم.

ووقع ترامب على هذا القرار في البيت الأبيض بواشنطن، بعد ساعات فقط من تنصيبه، إذ قال: "إن منظمة الصحة العالمية تخدعنا، الجميع يخدعون الولايات المتحدة، لن يحدث هذا بعد الآن".

وتعد الولايات المتحدة المانح والشريك الأكبر وفقا لمنظمة الصحة العالمية، إذ قالت المنظمة، إن الولايات المتحدة ساهمت بمبلغ 1.284 مليار دولار خلال الفترة 2022-2023.

وفي عام 2020، أمر ترامب بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، متهما المنظمة بالفشل في التعامل مع جائحة فيروس كورونا والتحول إلى دمية في يد الصين. واستخدم جو بايدن يومه الأول في منصبه في عام 2021 لوقف الانسحاب.

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