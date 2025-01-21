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تنصيب ترامب.. الرئيس الأمريكي يوقع أمرا تنفيذيا يقيد منح الجنسية بالولادة

06:40 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا بتقييد شروط منح الجنسية الأمريكية للولادات على أراضي البلاد، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ترامب: "هذا أمر مهم جدا، من العبث أن نكون الدولة الوحيدة في العالم التي تمنح الجنسية بناء على حق الميلاد".

ويأتي الأمر التنفيذي لترامب مع الساعات الأولى لتوليه منصب الرئيس الأمريكي الـ47 للولايات المتحدة الأمريكية وضمن سلسلة من الأوامر والتعليمات مع اليوم الأول لتنصيبه على كرسي الرئاسة.

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