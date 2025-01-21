"الزر الأحمر وتماثيل فضية جديدة".. كيف أعاد ترامب لمساته إلى المكتب البيضاوي؟

وكالات

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمساته الشخصية المفضلة إلى المكتب البيضاوي، وكان أشهرها الزر الأحمر الذي حضر على طاولة ترامب في عهده السابق بجانب الهواتف، بحسب روسيا اليوم.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن الزر الذي أزاله سلفه جو بايدن في عام 2021 عاد إلى مكانه الأصلي.

كانت وكالة "أسوشيتد برس"، قد أشارت سابقا إلى أن بايدن أزال الزر الأحمر من طاولة البيت الأبيض، والذي كان ترامب يستخدمه لاستدعاء النادل حاملا مشروبه المفضل "كوكاكولا دايت".

ونقلت الصحيفة عن مصادرها قولها: "الزر الذي اشتهر ترامب باستخدامه لطلب الكولا الدايت تمت إعادته وهو جاهز للعمل".

ولم يتوقف التغيير عند الزر فقط، بل شمل المكتب البيضاوي أيضا ببعض اللمسات الجديدة، إذ تمت إضافة تماثيل فضية جديدة لنسور، بالإضافة إلى إعادة تمثال ونستون تشرشل رئيس وزراء بريطانيا السابق، إلى مكانه على طاولة المدفأة. كما تم استبدال السجادة الزرقاء التي اختارها بايدن بسجادة لونها أكثر حيادية.

وذكرت الصحيفة: "كما كان الحال قبل أربع سنوات، تم تعليق صورة جورج واشنطن، أول رئيس للولايات المتحدة، فوق المدفأة، مع صور ألكسندر هاميلتون، أول وزير خزانة للبلاد، وتوماس جيفرسون، الرئيس الثالث للولايات المتحدة، على الجانبين".

يذكر أن ترامب أدى اليمين الدستورية كرئيس للولايات المتحدة يوم أمس الإثنين في حفل تنصيب أقيم في مبنى الكابيتول.