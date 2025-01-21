تنصيب ترامب.. الرئيس الأمريكي: لست واثقا من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ليس واثقا من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحركة "حماس" الذي بدأ تنفيذه يوم الأحد، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف ترامب، أن القطاع الفلسطيني المكتظ بالسكان يبدو وكأنه موقع هدم ضخم وتجب إعادة بنائه بطريقة مختلفة، لافتا إلى أن حركة حماس ضعفت، لكنه أعرب عن شكوكه بشأن استمرار الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحماس.

وبيّن أن إدارته قد تساهم في إعادة إعمار غزة، مضيفا: "يمكن القيام ببعض الأمور الجميلة هناك، الساحل مذهل، والطقس والموقع رائعان، يمكن تحقيق بعض الأشياء الرائعة في غزة يمكن تحقيق بعض الأشياء الجميلة في غزة".

وألغى ترامب العقوبات التي فرضتها إدارة سلفه جو بايدن على جماعات وأفراد من المستوطنين الإسرائيليين من اليمين المتطرف لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وذكر الموقع الإلكتروني الجديد للبيت الأبيض، أن ترامب ألغى الأمر التنفيذي رقم 14115 الصادر في أول فبراير 2024.

وسمح الأمر التنفيذي بفرض عقوبات معينة "على الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، ذكر موقع "والا نيوز" نقلا عن السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتسوج، أنه من المتوقع أن يرفع ترامب خلال أيام الحظر الذي فرضته الإدارة السابقة على توريد قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال بعد تنصيب ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة: "أعتقد أن عملنا معا من جديد سيرتقي بالتحالف الأمريكي الإسرائيلي إلى قمم عظيمة".