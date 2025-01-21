تنصيب ترامب.. الرئيس الأمريكي يُعلن حالة الطوارئ لمواجهة الهجرة غير القانونية

وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ الوطنية رسميا على الحدود الجنوبية لمواجهة الهجرة غير القانونية، بحسب سكاي نيوز.

وأدى ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة الإثنين ليعود مجددا إلى السلطة بعد غياب أربع سنوات إثر خسارته للانتخابات الرئاسية عام 2020 أمام جو بايدن الذي انتهت فترة ولايته.

وفي خطاب التنصيب، قال ترامب إن الحقبة الذهبية لأمريكا "بدأت للتو"، وأن انحدارها "قد انتهى".

وبيّن أنه لن يسمح لأحد باستغلال أمريكا، مؤكدا أنه: "من الآن فصاعدا دولتنا ستزدهر وستصبح محترمة".

وشدد على أنه لن يسمح بالإهمال والفساد في الجهاز الحكومي، معتبرا أن الانحدار في الولايات المتحدة انتهى.

ولم ينس ترامب مهاجمة فترة إدارة سلفه بايدن قائلا: "الحكومة السابقة لم تتمكن من إصلاح أي أزمة في العالم".