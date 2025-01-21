تنصيب ترامب.. الرئيس الأمريكي: قطاع غزة موقع هدم ضخم ويجب إعادة إعماره

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن قطاع غزة المكتظ بالسكان يبدو كأنه موقع هدم ضخم ويجب إعادة إعماره بشكل مختلف، وفقا لسكاي نيوز.

ويعتزم ترامب الاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين لكن دون دون تحديد موعد لذلك.

وقال ترامب: "سألتقي بالرئيس بوتين"، لكنه لم يذكر تاريخا محددا للاجتماع المزمع عقده، مضيفا: "سأحاول إنهاء حرب أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، زيلنسكي يريد التوصل لاتفاق".

ووقع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، في أولى خطواته الرئاسية، على سلسلة أوامر تنفيذية تشمل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء حوالي 80 إجراء اتخذتها إدارة سلفه جو بايدن.

وجاءت هذه الخطوات خلال حفل أقيم بحضور أنصاره في المجمع الرياضي والترفيهي "كابيتال ون" في واشنطن، وفقا لروسيا اليوم.

ووقع ترامب على أمر تنفيذي يقضي بالانسحاب مرة أخرى من اتفاقية باريس للمناخ، مؤكدا شكوكه المتكررة حول الأساس العلمي لفكرة الاحتباس الحراري العالمي.

وكان قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2017، واكتملت العملية بحلول نوفمبر 2020، غير أن الرئيس السابق جو بايدن أعاد الولايات المتحدة إلى الاتفاقية في يناير 2021.