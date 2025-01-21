تنصيب ترامب.. الرئيس الأمريكي: أعتزم الاجتماع مع بوتين لكن لا أعلم متى

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يعتزم الاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين لكن دون دون تحديد موعد لذلك، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف ترامب: "سألتقي بالرئيس بوتين"، لكنه لم يذكر تاريخا محددا للاجتماع المزمع عقده.

وقال: "سأحاول إنهاء حرب أوكرانيا في أسرع وقت ممكن، زيلنسكي يريد التوصل لاتفاق".

ووقع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، في أولى خطواته الرئاسية، على سلسلة أوامر تنفيذية تشمل الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وإلغاء حوالي 80 إجراء اتخذتها إدارة سلفه جو بايدن.

وجاءت هذه الخطوات خلال حفل أقيم بحضور أنصاره في المجمع الرياضي والترفيهي "كابيتال ون" في واشنطن، وفقا لروسيا اليوم.

ووقع ترامب على أمر تنفيذي يقضي بالانسحاب مرة أخرى من اتفاقية باريس للمناخ، مؤكدا شكوكه المتكررة حول الأساس العلمي لفكرة الاحتباس الحراري العالمي.

وكان قد أعلن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية في عام 2017، واكتملت العملية بحلول نوفمبر 2020، غير أن الرئيس السابق جو بايدن أعاد الولايات المتحدة إلى الاتفاقية في يناير 2021.

يذكر أن اتفاقية باريس للمناخ، التي تم توقيعها في ديسمبر 2015، تضم 195 دولة، وتلزم الدول المشاركة بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل طوعي خلال العقود المقبلة، بهدف الحد من ارتفاع متوسط درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 أو 2 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.