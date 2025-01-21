مبعوث ترامب للشرق الأوسط: سنعمل على إنهاء الصراع في المنطقة

وكالات

وعد مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، بالعمل على إنهاء الصراع في الشرق الأوسط من أجل تحقيق السلام، وفقا لسكاي نيوز.

وقال في كلمة له أمام أنصار الرئيس ترامب في كابيتول وان أرينا: "سنواصل العمل على تنفيذ وعد الرئيس ترامب بإطلاق سراح كل الرهائن في غزة"، مضيفا: "سأعمل على تنفيذ رؤية الرئيس ترامب في الشرق الأوسط".

وأوضح أن رؤية ترامب للشرق الأوسط تقوم على احترام سيادة الدول، والتأكيد على أن التنمية الاقتصادية تمثل جسرا للسلام، وأن لكل دولة الحق في تقرير مصيرها، مشيرا إلى أن الوصول لشرق أوسط مزدهر "ليس حلما بعيد المنال".

وأدى ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة الإثنين ليعود مجددا إلى السلطة بعد غياب أربع سنوات إثر خسارته للانتخابات الرئاسية عام 2020 أمام جو بايدن الذي انتهت فترة ولايته.

وفي خطاب التنصيب، قال ترامب إن الحقبة الذهبية لأميركا "بدأت للتو"، وأن انحدارها "قد انتهى".

وبيّن أنه لن يسمح لأحد باستغلال أمريكا، مؤكدا أنه: "من الآن فصاعدا دولتنا ستزدهر وستصبح محترمة".

وشدد على أنه لن يسمح بالإهمال والفساد في الجهاز الحكومي، معتبرا أن الانحدار في الولايات المتحدة انتهى.

ولم ينس ترامب مهاجمة فترة إدارة سلفه بايدن قائلا: "الحكومة السابقة لم تتمكن من إصلاح أي أزمة في العالم".