إعلان

دونالد ترامب: سأوقع اليوم عفوًا عن المعتقلين في قضايا اقتحام الكونجرس

01:34 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

رسميًا.. ترامب يُنصّب رئيسًا للولايات المتحدة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيوقع اليوم الثلاثاء، عفوا عن المعتقلين في قضايا اقتحام الكونجرس الأمريكي، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها قبل قليل.

يذكر أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، عيّن قائما بأعمال وزير الدفاع نظرا لأن مجلس الشيوخ لم يؤكد بعد تعيين مرشحه لقيادة البنتاجون بيت هيجسيث.

وقال مسؤولان، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة إعلان لم يتم الإعلان عنه بعد، إن روبرت سيلسيس، نائب مدير خدمات المقر الرئيسي للبنتاجون في واشنطن، سيتولى منصب القائم بأعمال وزير الدفاع.

ولشغل هذا المنصب، كانت إدارة ترامب بحاجة إلى مسؤول تنفيذي كبير في البنتاجون تم تأكيده بالفعل من جانب مجلس الشيوخ.

وسيلسيس هو جندي متقاعد من مشاة البحرية الأمريكية خدم في حرب الخليج وحصل على النجمة البرونزية.

ترامب حفل تنصيب ترامب حضره أباطرة المال خطاب تنصيب ترامب ترامب سيعطي دفعة كبيرة للإنفاق اقتحام الكونجرس العفو عن المعتقلين في قضايا اقتحام الكونجرس دونالد ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد تنصيب دونالد ترامب.. إزالة صورة منتقد الرئيس الجديد من مبنى البنتاجون

إعلان

إعلان