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ستيف ويتكوف: سنواصل العمل على تنفيذ وعد ترامب بإطلاق سراح الرهائن في غزة

01:29 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

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وكالات

أكد المبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة ستواصل العمل على تنفيذ وعد الرئيس ترامب بإطلاق سراح كل الرهائن في غزة، وفقا لما ذكرته سكاي نيوز.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الإثنين، أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها المحدد يوم السبت القادم الموافق 25 من يناير الجاري.

وفي وقتٍ سابق، قالت مسؤولة الإعلام بمكتب الشهداء والجرحى والأسرى بحركة حماس، ناهد الفاخوري، إن الجزء الثاني من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل سيبدأ تنفيذه السبت القادم.

وأوضحت الفاخوري أن حماس ستقدم السبت أسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم، وفي المقابل سيُقدم الاحتلال قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المحررين، حسبما أوردته شبكة "القدس" الإخبارية الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه بناءً على هاتين القائمتين سيتم التنفيذ الفعلي يوم الأحد الموافق 26 يناير بتسليم الأسرى الإسرائيليين وتحرير الأسرى الفلسطينيين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، أمس الأحد، حيز التنفيذ، وسلمت الحركة 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إطلاق سراح 90 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

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