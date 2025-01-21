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سفير إسرائيل بواشنطن: ترامب سيرفع الحظر عن تصدير قنابل إلى تل أبيب

01:18 ص الثلاثاء 21 يناير 2025

دونالد ترامب

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وكالات

أعلن السفير الإسرائيلي مايك هرتسوج في واشنطن، أنه من المتوقع أن يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال أيام الحظر على توريد قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل.

وأضاف هرتسوج، أنه من المتوقع أيضا أن يلغي ترامب العقوبات التي فرضتها إدارة جو بايدن السابقة على مستوطنين إسرائيليين متهمين بشن هجمات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "نعتقد أن ترامب سيوافق في وقت مبكر من ولايته على بيع الأسلحة لإسرائيل التي لم توافق عليها إدارة بايدن".

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء نتنياهو البيت الأبيض في الأسابيع المقبلة، إذ أن المناقشات جارية، لكن لا يوجد موعد محدد بعد.

وتولى ترامب منصبه رسميا كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية مساء الاثنين، حيث أدى اليمين الدستورية في حفل التنصيب الذي أقيم في مبنى الكابيتول بواشنطن الاثنين، ليسدل الستار على ولاية سلفه الديمقراطي جو بايدن، الذي ترك له الكثير من "فوهات البراكين الثائرة" التي سيتوجب على ترامب إخمادها، في داخل الولايات المتحدة وخارجها على حد سواء.

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