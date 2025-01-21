قبل وصول ترامب.. إيلون ماسك يدخل المكاتب التنفيذية بالبيت الأبيض

‌‏وكالات

أفادت تقارير إعلامية، اليوم الاثنين، بوصول الملياردير الأمريكي إيلون ماسك إلى البيت الأبيض قبل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما دخل المكاتب التنفيذية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ماسك: "سيكون لدينا عصر ذهبي رائع"، مضيفًا "رواد الفضاء الأمريكيون سيرفعون علمنا بالمريخ".

وأوضح ماسك أنه سيعمل من أجل تحسين كفاءة الحكومة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستكون لديها حدودًا آمنة.

وتأتي تصريحات ماسك عقب تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، رئيسًا للولايات المتحدة، وقد أوضح مسؤول بالإدارة الجديدة أن ترامب سيوقع أمرًا تنفيذيًا بإعلان حالة الطوارئ الوطنية على الحدود، كما سيقوم بإرسال مزيدًا من القوات إلى الحدود

وعقب فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي، أعلن ترامب أن إيلون ماسك والمرشح الرئاسي الجمهوري السابق فيفيك راماسوامي سيقودان إدارة كفاءة الحكومة التي تم إنشاؤها حديثًا، وعلى الرغم من الاسم، فإن الإدارة لن تكون وكالة حكومية.

إلا أن فيفيك راماسوامي أعلن انسحابه، اليوم الإثنين، من وزارة الكفاءة، وغادر المبادرة للترشح لمنصب حاكم ولاية أوهايو، وفقًا لشخص مقرب منه طلب عدم الكشف عن هويته.