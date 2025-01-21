إيران تعلن المشاركة في المناورات البحرية الدولية في باكستان

طهران /إسلام آباد (د ب أ)

قال رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، الإثنين، "لقد دُعيت إيران للمشاركة في مناورات بحرية دولية في باكستان، وسوف نشارك في هذا الحدث".

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن اللواء باقري أعلن عن اتفاق وقرارات مسؤولي القوات المسلحة الإيرانية وباكستان لتحويل الحدود المشتركة إلى حدود تجارية وترفيهية.

وأضاف باقري: "اليوم، أجرى الوفد العسكري الإيراني 5 اجتماعات مفيدة للغاية مع قائد الجيش، وقائد القوات الجوية، ورئيس الوزراء، والرئيس، والآن مع وزير الدفاع الباكستاني".

وأضاف: "ناقشنا العديد من القضايا وتوصلنا إلى نتائج مفيدة، ومن أهمها قضية تحسين أمن حدود البلدين وتحويل الحدود إلى طريق للتجارة والازدهار والسلام لكلا الجارتين".

وأكد باقري أن القوات المسلحة الإيرانية والباكستانية ناقشت وقررت بالتفصيل مسألة الحدود والتعامل مع الإرهابيين، وتم بحث تطوير العلاقات بين القوتين المسلحتين في أبعاد مختلفة.

وتابع "باكستان وجهت الدعوة لإيران للمشاركة في مناورات (أمان 25) المتعددة الجنسيات التي تستضيفها البحرية الباكستانية، وبناء على قبولنا تم الاتفاق على أن نشارك بالمستوى الممكن. ويجب علينا أيضًا زيادة مشاركة إسلام أباد في المناورات البحرية لطهران والتبادلات الحدودية المختلفة".

وأوضح باقري إنه جرى نقاش مفصل حول القضايا ذات الاهتمام في المنطقة بما في ذلك أفغانستان، وأكدا الطرفان على ضرورة التنسيق المتبادل.

والتقى رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، مساء الإثنين، بالرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين الجارين.

وأكد الرئيس الباكستاني في اللقاء على أهمية مواجهة التهديدات الإرهابية في المنطقة بشكل مشترك، قائلًا: "الإرهاب يشكل تحديًا مشتركًا لإيران وباكستان، ويجب على البلدين اتخاذ تدابير منسقة وفعالة لمكافحته".