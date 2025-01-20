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سفير إسرائيل بواشنطن: نتوقع رفع ترامب الحظر عن شحنة القنابل لتل أبيب

11:44 م الإثنين 20 يناير 2025

سفير إسرائيل بواشنطن

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وكالات

نقلت وكالة "أكسيوس" عن السفير الإسرائيلي في واشنطن، اليوم الإثنين، أن إسرائيل تتوقع أن يرفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحظر الذي فرضه الرئيس السابق جو بايدن على شحنة القنابل زنة ألفي رطل التي كانت مقررة لتل أبيب في يومه الأول للرئاسة.

وأضاف أنه من المتوقع أن يلغي ترامب عقوبات فرضتها إدارة بايدن على مستوطنين إسرائيليين.

وأكد السفير الإسرائيلي أن فريق ترامب قام بدور رئيسي في مفاوضات غزة وكان مصممًا على إتمام الصفقة، مشيرًا إلى أن الفريق الأمريكي حصل من تل أبيب على تنازلات لإتمام الصفقة إلا أنه أعطاهم أمورًا وسيقدم المزيد، على حد تعبيره.

وصرح السفير أن إسرائيل تتوقع أن يتخذ دونالد ترامب خطوات ضد المحكمة الجنائية الدولية عبر أمر تنفيذي.

ويُشار إلى أن الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" ضد الفلسطينيين في حرب غزة.

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