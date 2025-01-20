الأمم المتحدة: 915 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة اليوم

وكالات

قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في بيان، اليوم الاثنين، إن 915 شاحنة مساعدات دخلت إلى قطاع غزة اليوم.

وأشار المكتب الأممي إلى أن تلك الأرقام تعود إلى تقارير تلقاها من سلطات الاحتلال الإسرائيل، ضمن ثاني يوم من وقف إطلاق النار بغزة بين حماس وجيش الاحتلال.

وأكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الإثنين، أن الدفعة الثانية لتبادل الأسرى ستتم في موعدها المحدد يوم السبت القادم الموافق 25 من يناير الجاري.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، قالت مسؤولة الإعلام بمكتب الشهداء والجرحى والأسرى بحركة حماس، ناهد الفاخوري، إن الجزء الثاني من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل سيبدأ تنفيذه السبت القادم.

وأوضحت الفاخوري أن حماس ستقدم السبت أسماء الأسرى الإسرائيليين الذين سيتم الإفراج عنهم، وفي المقابل سيُقدم الاحتلال قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المحررين، حسبما أوردته شبكة "القدس" الإخبارية الفلسطينية.

وأشارت إلى أنه بناءً على هاتين القائمتين سيتم التنفيذ الفعلي يوم الأحد الموافق 26 يناير بتسليم الأسرى الإسرائيليين وتحرير الأسرى الفلسطينيين.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، أمس الأحد، حيز التنفيذ، وسلمت الحركة 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إطلاق سراح 90 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.