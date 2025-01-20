استطلاع: 21% من الناخبين الأمريكيين يؤيدون حركة حماس

وكالات

كشف استطلاع رأي لجامعة هارفارد ومؤسسة هاريس الأمريكيتين، أن 21% من الناخبين الأمريكيين يؤيدون حركة حماس.

كذلك، أظهر الاستطلاع أن 87% من الديمقراطيين و81% من الجمهوريين يؤيدون اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأشار الاستطلاع، إلى أن 57% من الناخبين الأمريكيين يرون أن حماس قبلت الصفقة بسبب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و43% يعزونها للرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، صباح أمس الأحد، فيما تشرف لجنة المراقبة الثلاثية ومقرها القاهرة، والتي تضم مصر وقطر والولايات المتحدة، على تنفيذ الاتفاق.