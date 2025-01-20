زيلينسكي: ترامب يهدف إلى سلام عادل وطويل الأمد

كييف - (د ب أ)

وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الاثنين، حفل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة بأنه "يوم أمل لحل العديد من المشاكل، ومن بينها التحديات العالمية".

وقال زيلينسكي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي إكس: "الرئيس ترامب حاسم دائما، وسياسة السلام المبني على القوة التي أعلنها ستوفر فرصة لتعزيز القيادة الأمريكية وتحقيق سلام عادل وطويل الأمد، وهي تأتي على رأس الأولويات".

وأضاف إن القرن الحالي يجري تشكيله، داعيا إلى العمل المشترك لضمان نجاح الديمقراطيات.

وأضاف في تغريدته، متمنيا لترامب النجاح: "نتطلع إلى تعاون فعال ومنفعة متبادلة، نحن أقوى معا، ويمكننا توفير المزيد من الأمن والاستقرار والنمو الاقتصادي للعالم ولدولتينا".