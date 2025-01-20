ارتفاع حصيلة القتلى جراء انفجار شاحنة نقل وقود في نيجيريا إلى 98 شخصًا

أبوجا (أ ب)

قالت وكالة الاستجابة للطوارئ النيجيرية، اليوم الإثنين، إن عدد قتلى انفجار شاحنة وقود في شمال وسط البلاد، ارتفع إلى 98 شخصًا.

ووقع الانفجار في الساعات الأولى من صباح أمس الأول السبت بالقرب من منطقة سوليجا في ولاية نيجر بعدما حاول أفراد نقل الوقود من الشاحنة إلى شاحنة أخرى باستخدام مولد كهربائي.

وقال رئيس العمليات بوكالة الاستجابة للطوارئ في ولاية النيجر، حسيني عيسى، لوكالة أسوشيتيد برس( أ ب )، اليوم الإثنين، "إنه من المرجح أن يرتفع عدد القتلى"، مشيرًا إلى أن حصيلة القتلى تتغير بشكل مستمر.

ونظرًا لغياب نظام سكك حديدية فعال لنقل البضائع، فإن الحوادث المميتة للشاحنات شائعة على معظم الطرق الرئيسية في نيجيريا، أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان.

وفي سبتمبر الماضي، قتل انفجار ما لا يقل عن 48 شخصًا في ولاية نيجر بعدما اصطدمت شاحنة نقل وقود بشاحنة أخرى تنقل الماشية.

وبحسب فرقة السلامة على الطرق الاتحادية في نيجيريا، فقد وقع 1531 حادثًا لشاحنات نقل وقود في عام 2020 أسفرت عن 535 حالة وفاة و 1142 إصابة.