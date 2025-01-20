إعلان

إصابة إسرائيليين بجروح خطيرة قرب منطقة احرقها المستوطنون بالضفة

11:05 م الإثنين 20 يناير 2025

مستوطنون أحرقوا ممتلكات فلسطينيين بالضفة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، بإصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة قرب منطقة أحرق فيها مستوطنون ممتلكات فلسطينيين بقرية قرية الفندق بالضفة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه دفع بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الفندق في الضفة الغربية بعد تقارير عن عمليات إخلال بالنظام.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، إضرام مجموعة من المستوطنين النار في قرية الفندق شرق مدينة القليقلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال أغلقت عشرات الحواجز والبوابات الحديدية المقامة على مداخل البلدات والقرى، وشددت إجراءاتها على البعض الآخر في كل محافظات الضفة الغربية المحتلة.

حرق ممتلكات فلسطينيين الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أردوغان يأمل في استمرار صداقته مع ترامب

إعلان

إعلان