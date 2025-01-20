إصابة إسرائيليين بجروح خطيرة قرب منطقة احرقها المستوطنون بالضفة

وكالات

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الإثنين، بإصابة إسرائيليين اثنين بجروح خطيرة قرب منطقة أحرق فيها مستوطنون ممتلكات فلسطينيين بقرية قرية الفندق بالضفة.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه دفع بتعزيزات عسكرية إلى منطقة الفندق في الضفة الغربية بعد تقارير عن عمليات إخلال بالنظام.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، إضرام مجموعة من المستوطنين النار في قرية الفندق شرق مدينة القليقلة.

جانب من الحرائق التي أشعلها المستوطنون في قرية الفندق شرق قلقيلية. pic.twitter.com/W38eI7cQBD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 20, 2025

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال أغلقت عشرات الحواجز والبوابات الحديدية المقامة على مداخل البلدات والقرى، وشددت إجراءاتها على البعض الآخر في كل محافظات الضفة الغربية المحتلة.