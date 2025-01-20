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الاحتلال يطلق الرصاص على فلسطينيين تصدوا لمستوطنين بالضفة

10:58 م الإثنين 20 يناير 2025

أرشيفية

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وكالات

قالت مصادر للجزيرة، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تطلق الرصاص والغاز المدمع على مواطنين فلسطينيين خرجوا للتصدي لمستوطنين بقريتي جينصافوط والفندق في الضفة الغربية المحتلة.

ومن جانبها، نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن الإسعاف الإسرائيلي قوله إنه يتعامل مع إصابتين خطيرتين نتيجة إطلاق نار خلال هجوم المستوطنين على قرى فلسطينية شرق قلقيلية.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، إضرام مجموعة من المستوطنين النار في قرية الفندق شرق مدينة القليقلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات الاحتلال أغلقت عشرات الحواجز والبوابات الحديدية المقامة على مداخل البلدات والقرى، وشددت إجراءاتها على البعض الآخر في كل محافظات الضفة الغربية المحتلة.

اطلاق النار الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية
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