مستوطنون يضرمون النيران في قرية الفندق بالضفة (فيديو)

وكالات

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتداء على الضفة الغربية، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، أمس الأحد، والذي بموجبه سلمت الحركة 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إطلاق سراح 90 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، إضرام مجموعة من المستوطنين النار في قرية الفندق شرق مدينة القليقلة.

جانب من الحرائق التي أشعلها المستوطنون في قرية الفندق شرق قلقيلية. pic.twitter.com/W38eI7cQBD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 20, 2025

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال أغلقت عشرات الحواجز والبوابات الحديدية المقامة على مداخل البلدات والقرى، وشددت إجراءاتها على البعض الآخر في كل محافظات الضفة الغربية المحتلة.

المستوطنين هاجمين على قرية الفندق بحرقوا بمحلات الناس وسياراتهم وبيوتهم. pic.twitter.com/dTqMfy1ytw — * (@uzisall) January 20, 2025

وفي السياق ذاته، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن عزمه مواصلة القتال في غزة والضفة الغربية ولبنان، وصياغة الخطط اللازمة لذلك.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قوله، إنه: "إلى جانب الاستعدادات للدفاع في قطاع غزة، يجب أن نكون مستعدين لعمليات كبيرة في الضفة الغربية في الأيام المقبلة".