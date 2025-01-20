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مستوطنون يضرمون النيران في قرية الفندق بالضفة (فيديو)

10:57 م الإثنين 20 يناير 2025

مستوطنون يضرمون النيران في قرية الفندق بالضفة

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وكالات

كثفت قوات الاحتلال الإسرائيلي الاعتداء على الضفة الغربية، وذلك بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حيز التنفيذ، أمس الأحد، والذي بموجبه سلمت الحركة 3 أسيرات إسرائيليات مقابل إطلاق سراح 90 معتقلًا فلسطينيًا من سجون الاحتلال.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، إضرام مجموعة من المستوطنين النار في قرية الفندق شرق مدينة القليقلة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، إن قوات الاحتلال أغلقت عشرات الحواجز والبوابات الحديدية المقامة على مداخل البلدات والقرى، وشددت إجراءاتها على البعض الآخر في كل محافظات الضفة الغربية المحتلة.

وفي السياق ذاته، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، عن عزمه مواصلة القتال في غزة والضفة الغربية ولبنان، وصياغة الخطط اللازمة لذلك.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن رئيس الأركان هرتسي هاليفي قوله، إنه: "إلى جانب الاستعدادات للدفاع في قطاع غزة، يجب أن نكون مستعدين لعمليات كبيرة في الضفة الغربية في الأيام المقبلة".

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