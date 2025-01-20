سموتريتش يهدد بالإطاحة بحكومة نتنياهو إذا لم تستأنف الحرب في غزة

تل أبيب - (أ ب)

هدد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالإطاحة بائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا لم يستأنف الأخير الحرب في غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بعد ستة أسابيع.

ويأتي تهديد سموتريتش، اليوم الاثنين، بعد يوم واحد من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقال سموتريتش للصحفيين "إذا لم يتم استئناف الحرب، سأسقط الحكومة".

وصوت سموتريتش، الذي يرأس حزبا دينيا قوميا متطرفا، ضد الاتفاق، لكنه استمر في الائتلاف الحاكم في الوقت الحالي، ومن شأن رحيله أن يحرم نتنياهو من الأغلبية البرلمانية التي يتمتع بها، مما يمهد الطريق لانهيار الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.

وقال سموتريتش إنه تلقى تأكيدات بأن إسرائيل ستستأنف الحرب بعد المرحلة الأولى، حيث سيعود 33 من الأسرى في غزة إلى إسرائيل، وسيتم إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين.

أما المرحلة الثانية، التي لا يزال يتعين التفاوض عليها، فسيتم العمل على وضع حد للحرب وعودة جميع الأسرى المتبقين.

وأضاف سموتريتش "أصررت وطالبت وتلقيت التزاما صريحا من رئيس الوزراء ووزير الدفاع وبقية زملائي في مجلس الوزراء، بأنه لن يتم وقف هذه الحرب قبل لحظة من تحقيق أهدافها الكاملة".

واستقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بالفعل بسبب اتفاق وقف إطلاق النار.