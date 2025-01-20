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أمين عام الناتو: ترامب سيعطي دفعة كبيرة للإنفاق الدفاعي بالحلف

10:36 م الإثنين 20 يناير 2025

مارك روته أمين عام حلف شمال الأطلسي

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بروكسل - (د ب أ)

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" مارك روته اليوم الاثنين، عن توقعاته بأن تؤدي عودة دونالد ترامب كرئيس جديد للولايات المتحدة إلى إعطاء دفعة كبيرة للحلف الغربي.

وقال روته في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" "مع عودة الرئيس ترامب إلى منصبه، سنقوم بزيادة هائلة للإنفاق والإنتاج الدفاعي".

وأعرب روته عن "تهانيه الحارة" لترامب على تنصيبه بوصفه الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة وكذلك لنائب الرئيس جي دي فانس.

واختتم روته تدوينته قائلا: "معا يمكننا تحقيق السلام المبني على القوة، من خلال الناتو".

يذكر أن ترامب دعا الدول الأعضاء في حلف الناتو إلى تخصيص 5٪ من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع، ارتفاعا من هدف الناتو البالغ 2٪.

ويعني الهدف الجديد زيادة النسبة المخصصة سابقا لمعظم الأعضاء، إلى الضعف أو أكثر من ذلك.

مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ترامب سيعطي دفعة كبيرة للإنفاق مارك روته يهنئ ترامب
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