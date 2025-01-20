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ردًا على تصريحات ترامب بشأن فرض الجمارك.. الاتحاد الأوروبي: مستعدون للدفاع عن مصالحنا

10:32 م الإثنين 20 يناير 2025

الاتحاد الأوروبي

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وكالات
قال الاتحاد الأوروبي في تعليقه على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض رسوم جمركية، إنه مستعد للدفاع عن مصالحه.
وفي خطابه الذي أعقب تنصيبه، قال ترامب، إنه "بدلا من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء الدول الأخرى، سنفرض رسوما جمركية وضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا".
وفي إطار ذلك، أوضح ترامب أنه سينشئ خدمة للإيرادات الخارجية لجمع "كل التعريفات الجمركية والرسوم والإيرادات".
وأضاف "ستتدفق كميات ضخمة من الأموال إلى خزينتنا من مصادر أجنبية، وسيعود الحلم الأمريكي قريبا ويزدهر كما لم يزدهر من قبل".

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