ترامب يعيّن قائمًا بأعمال وزير الدفاع لحين تأكيد تعيين مرشحه للمنصب

واشنطن - (أ ب)

عيّن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، قائما بأعمال وزير الدفاع نظرا لأن مجلس الشيوخ لم يؤكد بعد تعيين مرشحه لقيادة البنتاجون بيت هيجسيث.

وقال مسؤولان، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة إعلان لم يتم الإعلان عنه بعد، إن روبرت سيلسيس، نائب مدير خدمات المقر الرئيسي للبنتاجون في واشنطن، سيتولى منصب القائم بأعمال وزير الدفاع.

ولشغل هذا المنصب، كانت إدارة ترامب بحاجة إلى مسؤول تنفيذي كبير في البنتاجون تم تأكيده بالفعل من جانب مجلس الشيوخ.

وسيلسيس هو جندي متقاعد من مشاة البحرية الأمريكية خدم في حرب الخليج وحصل على النجمة البرونزية.