الدفاع المدني بغزة: انتشال 137 شهيدًا من تحت الأنقاض برفح منذ تنفيذ الهدنة

وكالات

أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة، اليوم الإثنين، بارتفاع عدد الشهداء الذين انتشلت جثامينهم من تحت الأنقاض من رفح إلى 137 منذ بدء سريان وقف إطلاق النار بالقطاع.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أعلن الدفاع المدني استمرار عملياته لانتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، حيث لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أكثر من 10 آلاف شهيد يُعتقد أنهم دفنوا تحت الركام جراء القصف الإسرائيلي المكثف.

ودعا الدفاع المدني إلى إدخال فرق إنقاذ عربية ودولية بكامل معداتها وطواقمها للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ، مشيرًا إلى أن الإمكانيات المحلية أصبحت غير كافية لمواجهة حجم الكارثة.