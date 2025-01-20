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زعماء الاتحاد الأوروبي يعربون عن تمنياتهم الطيبة لترامب في ولايته الثانية

10:09 م الإثنين 20 يناير 2025

الاتحاد الأوروبى

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بروكسل - (د ب أ)

أعرب زعماء الاتحاد الأوروبي عن تمنياتهم الطيبة للرئيس دونالد ترامب في ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة.

وأرسلت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا أطيب تمنياتهما في منشور على منصة إكس بعد ظهر يوم الاثنين، وكتبا أن "الاتحاد الأوروبي يتطلع إلى العمل بشكل وثيق معكم لمواجهة التحديات العالمية".

وتضمن المنشور دعوة الإدارة الجديدة للعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي، وقال "معًا، يمكن لمجتمعاتنا تحقيق المزيد من الرخاء وتعزيز أمنها المشترك، وهذه هي القوة الدائمة للشراكة عبر الأطلسي".

الاتحاد الأوروبي زعماء الاتحاد الأوروبي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير زعماء الاتحاد الأوروبي يهنئون ترامب
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