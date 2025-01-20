وزير الخارجية والهجرة يلتقي مدير عام مجموعة شركات "جون كوكريل" البلجيكية

وكالات

عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، خلال زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل لقاء مع مدير عام مجموعة شركات "جون كوكريل" البلجيكية، جان مارانج.

واستعرض عبد العاطي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال في مصر ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطنى، داعيًا الشركة البلجيكية لزيادة حجم استثماراتها في مصر للاستفادة من الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تمنحها القاهرة.

كما سلط الضوء على الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لجذب مزيد من الشركات الأجنبية التي تعمل في قطاعات الطاقة النظيفة والخضراء ومشروعات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مؤكدًا حرص مصر المضي قدمًا في مشروع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بميناء جرجوب.

وأشار وزير الخارجية إلى المزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأوروبيين، وإمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تعد مصر طرفًا فيها للنفاذ إلى القارة الإفريقية وأسواقها خاصة مع وجود اهتمام للتركيز على المشروعات الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر والهيدروجين الأخضر.