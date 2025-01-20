جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف منزلًا في جنوب لبنان

بيروت (د ب أ)

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، منزلًا عند أطراف بلدة مارون الراس الجنوبية اللبنانية.

وأعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الإثنين، منزلًا عند أطراف بلدة مارون الراس بقذيفة مدفعية في انتهاك متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما استهدفت غارة إسرائيلية، مساء اليوم، أطراف بلدة كفرشوبا الجنوبية.

وأحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم، ما تبقى من منازل في بلدة حولا الجنوبية، بعدما أحرقت في الصباح منازل في بلدتي ميس الجبل والخيام الجنوبيتين.

ونفذ جيش الاحتلال، مساء اليوم، تفجيرًا عنيفًا عند الأطراف الشمالية لبلدة يارون الجنوبية، كما نفّذ عملية نسف في بلدة طلوسة الجنوبية، وفجر مسجدًا في منطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان، بحسب " الوكالة الوطنية للإعلام".

وأطلقت قوات الاحتلال، مساء اليوم، سراح الرعاة الثلاثة الذين اختطفتهم في محيط عين عرب الوزاني في جنوب لبنان في الصباح، وسلمتهم إلى القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل".

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم، من منطقة الدبش - غرب بلدة ميس الجبل الجنوبية، بعد توغلها وتنفيذها أعمال هدم وجرف وتخريب.

ويُذكر أنه كان تم الإعلان في 26 نوفمبر الماضي عن اتفاق وقف لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

ويقضي الاتفاق بانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية التي هاجمت في مطلع أكتوبر الماضي جنوب لبنان لاستهداف مواقع حزب الله بالمنطقة، بعد 60 يومًا من سريانه، ولم تلتزم إسرائيل بوقف إطلاق النار منذ إعلانه.