ترامب يشكر الأقليات في أمريكا على دعمها له

واشنطن - (د ب أ)

شكر الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في خطاب تنصيبه اليوم الاثنين، العديد من الناخبين من الأقليات الذين صوتوا لصالحه في الانتخابات الرئاسية.

وأشار ترامب إلى "زيادات هائلة في الدعم من كل عنصر من عناصر المجتمع (الأمريكي) تقريبا، الصغار والكبار، الرجال والنساء، أمريكيون من أصل أفريقي وأمريكيون من أصل إسباني وأمريكيون آسيويون ومن الحضر ومن الضواحي ومن الريف".

وقال ترامب: "فزنا (بأصوات) ملايين الأشخاص في مجتمعات السود والمجتمعات اللاتينية".

وأضاف: "أريد أن أشكركم على انهمار مشاعر الحب والثقة التي أبديتوها لي بتصويتكم.. لقد سجلنا أرقاما قياسية ولن أنساها".

وأتابع ترامب: "لقد سمعت أصواتكم في الحملة الانتخابية، وأتطلع إلى العمل معكم في غضون السنوات المقبلة".