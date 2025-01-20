بعد أدائه اليمين.. ترامب يوقع وثائق تولّي الرئاسة في الكونجرس

وكالات

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في توقيع الوثائق الخاصة بتولي منصب الرئاسة في الكونجرس.

وأدّى الجمهوري دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، اليمين الرئاسي داخل قاعة مبنى الكونجرس ليُنصّب رئيسا رسميا للولايات المتحدة الأمريكية.

وتعهد ترامب في يمينه أمام رئيس المحكمة العليا الأمريكية جون روبرتس، قائلا: "أقسم بأنني سأؤدي مهام منصب الرئيس الأمريكي بإخلاص، وأن أبذل كل ما في وسعي لأدافع عن الدستور.. وأرجو ان يعينني الله على ذلك".

وبعد أدائه اليمين، أصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين في تسلسل رؤساء الولايات المتحدة.

وفي خطابه الرسمي الأول الذي تلى تنصيبه، أكد ترامب أن إدارته ستضع حدا لكل الحروب قائلا: "ستوقف قوتنا الحروب وتجلب روحا جديدة من الوحدة إلى عالم كان غاضبا وعنيفا وغير قابل للتنبؤ تماما".

وأوضح ترامب، أنه يريد أن يكون إرثه هو أنه صانع سلام ووحدة، مؤكدا أنه يتم مرة أخرى أبدا استغلال القوة الهائلة التي تمتلكها السلطات لاضطهاد المعارضين السياسيين، معلّقا "سنكون أمة لا مثيل لها مليئة بالرحمة والشجاعة والاستثنائية".

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