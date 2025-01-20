نيويورك تايمز: من المتوقع أن يصدر ترامب قرابة 100 قرار تنفيذي في يومه الأول

وكالات

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الاثنين، إنه من المتوقع أن يصدر الرئيس دونالد ترامب قرابة 100 قرار تنفيذي في يومه الأول.

ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر، قولها إن ترامب سيصدر خلال ساعات عفوا وتخفيفا لأحكام المدانين في أحداث 6 يناير "اقتحام مبنى الكونجرس (الكابيتول)".

وأشارت المصادر إلى أن مديرة العمليات في وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أي" ستدير الوكالة بالإنابة لحين موافقة الكونجرس على مدير جديد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن انتخابات 2020 التي فاز فيها الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، كانت مزورة وتظهر مدى سوء الديمقراطيين.

وأكد ترامب، أن فوز الجمهوريين ممثلا عنهم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية كان كبيرا، لافتا إلى أن الديمقراطيين حاولوا تزويرها.

وأوضح ترامب، أنه سيتخذ إجراءات بشأن المعتقلين في أحداث 6 يناير "اقتحام الكابيتول".

وأشار ترامب، إلى أن سلفه الرئيس السابق جو بايدن أصدر عفوا لصالح من ارتكب جرائم كبرى خصوصا في لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير، كما خفف أحكاما صادرة على من ارتكبوا جرائم قتل.

وذكر ترامب، أنه طُلب منه ألا يتحدث بشأن موضوع أحداث 6 يناير في خطاب التنصيب، متهما الديمقراطيين بتدمير الأدلة المرتبطة بأحداث اقتحام مبنى الكونجرس.

ولفت ترامب إلى أنه كان يأمل في أن تكون هناك علاقات جيدة بين الديمقراطيين والجمهوريين، مؤكدا أنه عمل على أن يكون خطاب التنصيب قائما على الوحدة

وأعرب ترامب، عن اعتقاده أنه كان بإمكانه الفوز بأصوات ولاية كاليفورنيا في الانتخابات السابقة.

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