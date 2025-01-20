إعلام عبري: الأسيرات الثلاث المفرج عنهن تعلمن العربية بغزة

وكالات

قال مراسل قناة "كان" العبرية، إن الأسيرات الإسرائيليات الثلاث المفرج عنهن، أمس الأحد، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مكثن في الأسر 471 يومًا، وتعلمن التحدث باللغة العربية خلال تلك الفترة.

وأوضح مراسل القناة العبرية أن كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس نقلتهن بين عدة أماكن خلال هذه الفترة، بما في ذلك أماكن تحت الأرض، مشيرًا إلى أنهن نقلهن إلى شقة بمدينة غزة لاحقًا.

وأفرجت حركة حماس عن 3 أسيرات إسرائيليات، أمس الأحد، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ، أمس، وفي المقابل أطلق الاحتلال سراح 90 معتقلًا فلسطينيًا من سجونه.