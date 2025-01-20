ردًا على ترامب.. رئيس بنما: قناة بنما ملك لبلادنا وستظل كذلك

وكالات

قال رئيس دولة بنما خوسيه راوول مولينو ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن قناة بنما ملك لبلاده وستظل كذلك.

وفي خطابه الرسمي الأول، أكد ترامب، أنه سيستعيد قناة بنما، موضحا أن رسالته للأمريكيين اليوم أنه حان الوقت ليتحركوا بشجاعة "لأننا أمة عظيمة"، مضيفا "الولايات المتحدة أنفقت الكثير من الأموال والكثير من الأمريكيين فقدوا حياتهم أثناء بناء قناة بنما".

وعلى مدار الأسابيع الماضية، تحدث ترامب مرارا عن استعادة قناة بنما، أو السيطرة عليها، في تلميح إلى استخدام القوة العسكرية.

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