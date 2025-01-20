عقب تنصيب ترامب.. الجمارك الأمريكية تعلن إنهاء برنامج استقبال المهاجرين

وكالات

أعلنت إدارة الجمارك والحدود الأمريكية، اليوم الاثنين، إنهاء برنامج استقبال المهاجرين قانونيا وإلغاء جميع المواعيد المبرمجة.

وفي خطاب التنصيب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن حالة الطوارئ الوطنية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة، متعهدا بوقف الدخول غير القانوني وكذلك ترحيل ملايين الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية إلى بلادهم.

وفي إطار ذلك، أكد ترامب أنه سيرسل آلافا من القوات الأمريكية إلى الحدود لوقف تدفق المجرمين، مشددا على أنه سيتعامل مع المتسللين على أنهم إرهابيون.

اقرأ أيضا:

عودة ترامب.. رابحون وخاسرون وتحولات عالمية – ملف خاص



