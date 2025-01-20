ترامب: خطّطت للتحدث عن مواضيع أخرى بحفل التنصيب لكن تم شطبها

‌‏وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه كان ينوي التحدث عن مواضيع أخرى في حفل التنصيب قبل أن يتم شطبها.

وفي خطاب التنصيب تطرق ترامب، إلى عدة مواضيع شملت الحديث عن استعادة قناة بنما وتغيير اسم خليج المكسيك.

وأكد ترامب أن إدارته ستضع حدا لكل الحروب قائلا: "ستوقف قوتنا الحروب وتجلب روحا جديدة من الوحدة إلى عالم كان غاضبا وعنيفا وغير قابل للتنبؤ تماما".

وأوضح ترامب، أنه يريد أن يكون إرثه هو أنه صانع سلام ووحدة، مؤكدا أنه يتم مرة أخرى أبدا استغلال القوة الهائلة التي تمتلكها السلطات لاضطهاد المعارضين السياسيين، معلّقا "سنكون أمة لا مثيل لها مليئة بالرحمة والشجاعة والاستثنائية".

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