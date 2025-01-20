ترامب: بايدن خفّف أحكامًا صادرة على من ارتكبوا جرائم قتل

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه سيتخذ إجراءات بشأن المعتقلين في أحداث 6 يناير "اقتحام الكابيتول".

وأشار ترامب، إلى أن سلفه الرئيس السابق جو بايدن أصدر عفوا لصالح من ارتكب جرائم كبرى خصوصا في لجنة التحقيق في أحداث 6 يناير، كما خفف أحكاما صادرة على من ارتكبوا جرائم قتل.

وأوضح ترامب، أنه طُلب منه ألا يتحدث بشأن موضوع أحداث 6 يناير في خطاب التنصيب، متهما الديمقراطيين بتدمير الأدلة المرتبطة بأحداث اقتحام مبنى الكونجرس.

ولفت ترامب إلى أنه كان يأمل في أن تكون هناك علاقات جيدة بين الديمقراطيين والجمهوريين، مؤكدا أنه عمل على أن يكون خطاب التنصيب قائما على الوحدة

وأعرب ترامب، عن اعتقاده أنه كان بإمكانه الفوز بأصوات ولاية كاليفورنيا في الانتخابات السابقة.